Бойцы взвода лейтенанта Мошкина установили минное поле, отразив атаку ВСУ

Бойцы инженерно-саперного взвода под командованием гвардии лейтенанта Александра Мошкина, занимавшиеся установкой минных полей в зоне СВО, отразили атаку противника, которые решил помешать им выполнить боевую задачу, сообщает Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии