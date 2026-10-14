Сегодня, 14 октября, храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Покрово-Гагарино Милославского округа отметил тройной праздник – 250 лет со дня основания, 35-летие возрождения прихода и Покров пресвятой Богородицы.
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