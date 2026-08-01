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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» опережает «Ювентус» в борьбе за вратаря «Пармы» Судзуки. Переговоры продолжаются

«ПСЖ» продолжает вести переговоры по вратарю «Пармы» Зиону Судзуки , сообщает журналист Санти Ауна.  На данный момент парижский клуб опережает « Ювентус » в борьбе за голкипера сборной Японии.

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