Минск предупредил о возможном нессиметричном ответе на закрытие Латвией границы

Министерство иностранных дел Беларуси заявило о праве страны предпринять ответные меры нессиметричного характера в отношении Латвии после закрытия латвийской стороной единственного пункта пропуска «Патерниеки» на белорусско-латвийской границе.
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