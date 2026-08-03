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Регионы России

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Минск предупредил о возможном нессиметричном ответе на закрытие Латвией границы

Минск предупредил о возможном нессиметричном ответе на закрытие Латвией границы

Министерство иностранных дел Беларуси заявило о праве страны предпринять ответные меры нессиметричного характера в отношении Латвии после закрытия латвийской стороной единственного пункта пропуска «Патерниеки» на белорусско-латвийской границе.

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