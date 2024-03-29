Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Бойцы «Запада» вскрыли и уничтожили минометчиков ВСУ у Курской области

Бойцы «Запада» вскрыли и уничтожили минометчиков ВСУ у Курской области

Артиллеристы группировки «Запад» продолжают атаковать артбатареи украинских боевиков, а также разрушать их оборонительные сооружения, огневые средства, склады боеприпасов, вооружения и военной техники, уничтожать живую силу и подавлять пункты управления.

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