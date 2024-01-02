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Готов ли средний украинский обыватель к приходу России?

Готов ли средний украинский обыватель к приходу России?

Когда в отечественном медиапространстве отдельные «несознательные личности» начинают убеждать остальных россиян, что Украину ни в коем случае нельзя полностью освобождать, принимать в состав РФ и т.

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Комментарии
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Александр Николаевич
НОРМАЛЬНОЕ мнение. Особенно по сегодняшним проблемам Крыма- вчера бежал по леснице к началу новогоднего поздравления Президента и вывехнул палец на левой ноге. Утром в травмпункте престарелый врачь сказал -вправлю, но местный наркоз, за отдельную плату... и оттопырил карман халата!
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