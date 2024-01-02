Готов ли средний украинский обыватель к приходу России?

Александр Николаевич

НОРМАЛЬНОЕ мнение. Особенно по сегодняшним проблемам Крыма- вчера бежал по леснице к началу новогоднего поздравления Президента и вывехнул палец на левой ноге. Утром в травмпункте престарелый врачь сказал -вправлю, но местный наркоз, за отдельную плату... и оттопырил карман халата!