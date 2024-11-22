Уволить Переса ради титула в Кубке конструкторов? Хельмут Марко ответил

Уволить Переса ради титула в Кубке конструкторов? Хельмут Марко ответилGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко надеется, что Серхио Перес ещё поможет команде в Кубке конструкторов.
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