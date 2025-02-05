Апелляционный суд признал законным пожизненное заключение комбригу ВСУ Храпачу

//www.gazeta.ru/social/news/2024/09/20/23963863.shtmlАпелляционный военный суд признал законным приговор командиру бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрию Храпачу, заочно осужденному на пожизненное лишение свободы.
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