В Госдуме предложили ввести маркировку сахара в продуктах

ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Минпромторга Антону Алиханову с просьбой ввести маркировку сахара в продуктах питания, сообщают "Известия" со ссылкой на соответствующий документ.
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