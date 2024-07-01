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"Пророссийская" партия Марин Ле Пен разгромила Макрона на парламентских выборах во Франции

"Пророссийская" партия Марин Ле Пен разгромила Макрона на парламентских выборах во Франции

"Национальное объединение" уверено победило правящую партию в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции.

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