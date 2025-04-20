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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордж Расселл о плане действий Ферстаппена в финале квалификации: «Мы о такой стратегии просто не подумали»

Пилот «Мерседеса» подвел итоги квалификации к Гран-при Саудовской Аравии, признав, что мог бы добиться большего, чем третье место, если бы команда выбрала такой же план действий, как у Макса Ферстаппена.

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