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ВСК составила топ самых востребованных направлений для отпуска на ноябрьские праздники

ВСК составила топ самых востребованных направлений для отпуска на ноябрьские праздники

География путешествий на ноябрьские праздники в этом году значительно сократилась — если в 2021 россияне интересовались более 20 направлениями для отдыха, то в 2022 их число уменьшилось до 13 стран.

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