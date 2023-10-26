Сара Вагенкнехт готовит Германии национал-большевистский поворот

BSW — Fuer Vernunft und Gerechtigkeit e. V. («За разум и справедливость»). Аббревиатура BSW расшифровывает как «Альянс Сары Вагенкнехт».Сара молодец. Альтернатива Германии не та партия?

Борис Виленский

Сара, конечно, интересный политик, но она не сможет сломать систему, которая находится под жёстким контролем США. В случае опасности они могут убрать любого политика без колебаний и чувства вины.