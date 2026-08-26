РИА Новости: суд в Ереване арестовал четверых фигурантов дела Кочаряна

Суд в Ереване арестовал четырёх фигурантов уголовного дела, возбуждённого против бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, сообщила пресс-секретарь антикоррупционного комитета страны Марина Оганджанян.
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