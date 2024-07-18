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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маринов о том, почему не сменил сборную: «Все будут говорить: «Мы тебя вырастили, все тебе дали, а ты уехал и отдал это все другой стране»

Маринов родился в Софии в семье русской и болгарина. — Мне часто снилось, что мы на Олимпиаде. Неважно, какой состав, просто мы на Играх, и я это ощущал.

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