В Ленобласти с помощью тепловизора нашли пропавшего шестилетнего мальчика в лесу

В Ленинградской области волонтеры обнаружили пропавшего шестилетнего мальчика в лесу. Ребенка нашли ночью с помощью беспилотника, оснащенного тепловизором, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на поисковый отряд "ЛизаАлерт".
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