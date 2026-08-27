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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эди Тавареш показал, как приходится летать баскетболисту ростом 2,21 м

Центровой « Реала » Эди Тавареш отправился в расположение сборной Кабо-Верде для участия в матчах квалификации к чемпионату мира-2027.

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