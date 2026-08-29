Суд ограничил возможности Kalshi: штаты получили право регулировать рынки прогнозов

Платформа Kalshi потерпела серьезное поражение в судебном споре с властями штата Невада. Апелляционный суд США девятого округа постановил, что федеральное законодательство о товарных рынках не лишает штат права контролировать деятельность площадки, связанную со ставками на спортивные события.