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Суд ограничил возможности Kalshi: штаты получили право регулировать рынки прогнозов

Суд ограничил возможности Kalshi: штаты получили право регулировать рынки прогнозов

Платформа Kalshi потерпела серьезное поражение в судебном споре с властями штата Невада. Апелляционный суд США девятого округа постановил, что федеральное законодательство о товарных рынках не лишает штат права контролировать деятельность площадки, связанную со ставками на спортивные события.

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