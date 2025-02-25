Имперский Стяг Видимо Эрнст, когда то, кому то, сильно в чем то помог и ему отдали 1 канал и выгнать его оттуда никак нельзя, потому что обещания, видимо, есть такое.
Эрнст запретил Небо Славян или как снять орденоносца
Комментарии
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Александр Зубков
Козёл он,этот эрнст.
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4 час.
Семен Демин
В РФ русофобское ТВ. Сильна пятая колонна, поддерживаемая олигархами. Так будет и впредь.
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3 час.
ТН
Татьяна Новикова
Можно подумать, что Эрнста не Путин награждает орденами. Они сами ему грудь вешаются?
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1 час.
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