БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 284 подписчика

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МемуаристЪ Канал о Сталине. Грандиозный план Сталина о лесах

МемуаристЪ Канал о Сталине. Грандиозный план Сталина о лесах

mastodont Замечательный план Сталина коренного переустройства природы. Чтобы страна не зависела от погоды и засухи.

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Комментарии
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Игорь Василевский
То, что он сократил население России на миллиона на 2 так точно, на стройке Ст. Петербурга-не сказка... Еще тот шизик законченный был... (или все же подмененный голландский плотник приехал вместо него - тайна пока, ибо генетическую экспертизу его останков под страхом ядерной войны никто не хочет делать - чревато боком!!). Рассказывать сладкие сказочки о том, какой он был хороший проще... Да и роль его минхерца - Меньшикова, во всех делах этих скрывается очень тщательно. Флот построил - леса извел, суда, выстроенные из сырой древесины, через пару лет просто сгубил. Раскольников церковных с скитах просто пожег. Очень неоднозначный был император русский... Особенно умиляет его жена - маркитантка из обоза. Выдающихся талантов была деваха... Вот уж справедливо утверждение, что Россией управляет сам бог. Другая страна, с нашими правителями,  давно бы перестала существовать..
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4 час.
Игорь Василевский
БАМ, кстати, то же начинали строить как рокаду. Увы, перестроечное образование совершенно вымарало из знаний нынешних наших сограждан непреложный факт, что любое событие, изобретение нужно рассматривать, наряду с гордостью за кулибиных, и с точки зрения применения его к военному делу. Ибо грош ему цена, если у врага проявится нечто, основанное или выполненное на тех же принципах, что придумано у нас... Этим вражья армия прирастет в могуществе. А мы, соответственно, в нем проиграем. Ведь не до каждого либераста дойдет то, что пиндос за 250 лет своего существования развязал и воевал почти в 250 войнах. Больших и малых. И войны всего предыдущего столетия - это дело рук Рокфеллеров да Ротшильдов... Включая и войну с РФ руками окраины
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4 час.
Виктор Галкин
Это не только у вас так, у нас в Карелии тоже самое.
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2 час.

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