МемуаристЪ Канал о Сталине. Грандиозный план Сталина о лесах

Игорь Василевский То, что он сократил население России на миллиона на 2 так точно, на стройке Ст. Петербурга-не сказка... Еще тот шизик законченный был... (или все же подмененный голландский плотник приехал вместо него - тайна пока, ибо генетическую экспертизу его останков под страхом ядерной войны никто не хочет делать - чревато боком!!). Рассказывать сладкие сказочки о том, какой он был хороший проще... Да и роль его минхерца - Меньшикова, во всех делах этих скрывается очень тщательно. Флот построил - леса извел, суда, выстроенные из сырой древесины, через пару лет просто сгубил. Раскольников церковных с скитах просто пожег. Очень неоднозначный был император русский... Особенно умиляет его жена - маркитантка из обоза. Выдающихся талантов была деваха... Вот уж справедливо утверждение, что Россией управляет сам бог. Другая страна, с нашими правителями, давно бы перестала существовать..

Игорь Василевский БАМ, кстати, то же начинали строить как рокаду. Увы, перестроечное образование совершенно вымарало из знаний нынешних наших сограждан непреложный факт, что любое событие, изобретение нужно рассматривать, наряду с гордостью за кулибиных, и с точки зрения применения его к военному делу. Ибо грош ему цена, если у врага проявится нечто, основанное или выполненное на тех же принципах, что придумано у нас... Этим вражья армия прирастет в могуществе. А мы, соответственно, в нем проиграем. Ведь не до каждого либераста дойдет то, что пиндос за 250 лет своего существования развязал и воевал почти в 250 войнах. Больших и малых. И войны всего предыдущего столетия - это дело рук Рокфеллеров да Ротшильдов... Включая и войну с РФ руками окраины