Как спустить воздух из батареи: пошаговая инструкция и советы мастера

Чаще всего воздух в батареях скапливается в начале отопительного сезона после пуска теплоносителя. Однократного стравливания, как правило, достаточно, чтобы устранить проблему Система отопления — это закрытый контур, в котором циркулирует горячая вода или любой другой теплоноситель.
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