Мишустин: российская экономика открыта для всех готовых к сотрудничеству стран

Российская экономика по-прежнему остается открытой, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. По его словам, все готовые к взаимовыгодному сотрудничеству государства могут свободно принимать участие в развитии экономических отношений с Россией.
Российская экономика по-прежнему остается открытой, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. По его словам, все готовые к взаимовыгодному сотрудничеству государства могут свободно принимать участие в развитии экономических отношений с Россией.
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