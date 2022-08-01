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Мишустин: российская экономика открыта для всех готовых к сотрудничеству стран

Мишустин: российская экономика открыта для всех готовых к сотрудничеству стран

Российская экономика по-прежнему остается открытой, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.  По его словам, все готовые к взаимовыгодному сотрудничеству государства могут свободно принимать участие в развитии экономических отношений с Россией.

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