ВСУ пытались атаковать российскую нефтебазу, в Белгороде трижды за ночь объявляли ракетную опасность. Что известно?

Оперштаб Кубани: в Юровке начался пожар на нефтебазе после попытки атаки ВСУ Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на четверг, 9 мая, попытались атаковать российскую нефтебазу в селе Юровка под Анапой при помощи дронов.
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