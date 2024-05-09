ВСУ пытались атаковать российскую нефтебазу, в Белгороде трижды за ночь объявляли ракетную опасность. Что известно?

Оперштаб Кубани: в Юровке начался пожар на нефтебазе после попытки атаки ВСУ Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на четверг, 9 мая, попытались атаковать российскую нефтебазу в селе Юровка под Анапой при помощи дронов.