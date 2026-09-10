Выплаты молодым семьям за рождение третьего ребенка ввели в 33 регионах России

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Молодые семьи из 33 российских регионов могут рассчитывать на получение выплаты за рождение третьего ребенка.
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