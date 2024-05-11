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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Не случайные люди в «Питеравто» сидят и, наверняка, постараются замять скандал с трагедией на Мойке

Не случайные люди в «Питеравто» сидят и, наверняка, постараются замять скандал с трагедией на Мойке

Питерская трагедия на Мойке: кто виноват – водитель-мигрант или блатной работодатель? После трагедии с автобусом в Петербурге депутат Андрей Миронов призвал запретить мигрантам работать в общественном транспорте и в других сферах.

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Комментарии
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Eduard
Да ладно вам,мигрант.У нас прямо скажу кто только в такси не играет:негры,арабы,индусы кривые,косые,есть и укропы.Никто адресса не знает,все едут по навигатору! Нузазевался человек в чужом гороте с кем не бывает.В каждом городе есть машины и ДДП
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7 час.
Александр Хироников
В чужом &quot;гороте&quot; зевать нельзя. Зевнул и въехал в Ваш автомобиль. Вы в больнице, авто на свалке, водитель зевает дальше. &quot;Горот&quot;! то &quot;цузой&quot;. Значит экзамен по маршрутам сдал &quot;липово&quot;. Лишь бы хренодателю выпустить &quot;дешевого&quot; водителя на маршрут. И очень хорошая биография у совладельца компании &quot;Питеравто&quot; Бондаренко Леонида Георгиевича в интернете. Биография Участник &quot;Рейтинга миллиардеров ДП - 2023&quot;. А так как компания &quot;Питеравто&quot; владеет активами и в Москве и МО, то... что ждать? В речку Москва и все речки МО посылать усиленные патрули МЧС? А вдруг опять зазевается водитель из Средней Азии после 16-тичасового рабочего дня..
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6 час.
Неизвестно Неизвестно
Наши правители под руководством Ельцина по совету Бисмарка выстроили &quot;элиту&quot; на лживых ценностях. Подбор продажных чиновников во всех властных структурах проводится нашей феодальной олигархической властью на основе служения личной корысти, а не служения закону и своему народу. Все проблемы у нас в стране созданы алчностью наших чиновников. Нынешняя олигархическая власть в России в погоне за личным обогащением развалила и разграбила страну (в том числе и армию), а потом восемь лет молча смотрела на то, как обстреливают Донбасс. Система власти у нас выстроена на тотальной коррупции, а также корысти олигархов и чиновников всех рангов и структур, а народ оказался ей не нужен, поэтому и вымирает, живя в нищете на фоне дикой инфляции, устроенной банкирами ради собственного обогащения. Наша власть проявляет полное равнодушие к проблемам коренных жителей, ей нужны агрессивные инородцы, чтобы устроить талибан и развалить страну, поэтому и существуют криминальные структуры диаспоры. Во властных структурах полно ещё иностранцев, принимавших участие в разграблении страны и готовых вовремя сбежать к своим семьям и счетам в банках. Чиновничий аппарат искусственно раздут для того, чтобы современные феодалы имели видимость поддержки. Эта власть заражена страстью обогащения, а ведь отдельные её представители уже сбегают от ответственности туда, где их семьи с двойным гражданством, дворцы и счета в банках. Эта дикая феодально-буржуазная власть допущена лишь для того, чтобы отвратить народ от такого пути развития. Мессинг предсказывал: “распадётся Советский Союз, и Россия станет слабой как никогда. Но после чуть ли не полного её разграбления, начнётся возрождение”. Чтобы возрождение нашей страны началось власть обязана перестать грабить народ, а должна повернуться к людям. Иного пути развития у России в меняющемся мире просто не может быть, так как нашей стране предначертано стать примером и объединителем других стран и народов на основе совершенно новой религии любви к людям и к окружающему миру. Наступает период трансформации нашего мира, когда карма всех за всё содеянное обязательно настигнет.
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4 час.

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