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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Сотни мигрантов исчезли после задержания, москвичи возмущены и обращаются к властям

Сотни мигрантов исчезли после задержания, москвичи возмущены и обращаются к властям

# Чернильница Очень любопытную и полную чудес историю поведали нам мужчины из Русской общины. А началась эта удивительная история с банального рейда силовиков на нелегальное общежитие мигрантов.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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3 час.
Виктор Борисов
Ну  так  у  нас  вроде  бы   Местное Самоуправление.......власть то народу  принадлежит...хихиссс🤣
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3 час.
Ч
Чужестранка
Не иначе как на Рублёвку повезли!
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2 час.
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