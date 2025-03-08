Дроны в виноделии: итальянские ученые научились прогнозировать урожайность винограда Ирина ВальковаВ последние годы технологии искусственного интеллекта и беспилотных летательных аппаратов находят применение в самых неожиданных сферах.
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