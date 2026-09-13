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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко после поражения в финале US Open: «Опыт показывает, что я возвращаюсь только сильнее»

Арина Соболенко прокомментировала поражение от Елены Рыбакиной в финале US Open. Белоруска проиграла со счетом 4:6, 7:5, 2:6.

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