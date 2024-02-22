Байден публично обозвал Путина “сумасшедшим сукиным сыном” AlexCoderБайден публично обозвал Путина “сумасшедшим сукиным сыном” AlexCoder Хамская фраза главы Соединенных Штатов привлекла журналистов Американский лидер Джо Байден позволил себе крайне грубые высказывания в адрес президента Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии