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Жители Алма-Аты ночью почувствовали подземные толчки

Жители Алма-Аты ночью почувствовали подземные толчки

Жители казахстанского города Алма-Аты почувствовали подземные толчки в ночь на 24 февраля. О землетрясении сообщила пресс-служба Сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС республики, передает РИА Новости.

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