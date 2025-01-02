В России начнет действовать миграционный режим высылки иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории страны.
В России начнет действовать режим высылки иностранцев
Комментарии
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Михаил Васильев
Начальнички, где же Вы раньше были?
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16 час.
Адильхан Асадуллаев
А ещё ввести закон о проверке разрешений на получение гражданства России. И при выявлении нарушения, лишать гражданства. А также наказать тех чиновников, что выдали данное разрешение.
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16 час.
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