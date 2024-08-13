РЕЦЕПТ ДЛЯ НОВИЧКОВ Быстрый ТОРТ НАПОЛЕОН К ЧАЮ из Рубленного Слоеного Теста

Ингредиенты: Мука — 500 г Масло — 300 г Вода — 250 мл 2 желтка маленьких яиц Лимонная кислота — 1/4 ч л Соль — 1/4 ч л Крем: Масло сливочное — 250 г Сгущенное масло — 1 банка или 370 мл Перетираем на терке замороженное сливочное масло сразу в муку и отдельно приготовить раствор […].