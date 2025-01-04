Русская весна
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Русская весна

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США в ближайшие дни объявят о новой военной помощи Украины, — Джон Кирби

США в ближайшие дни объявят о новой военной помощи Украины, — Джон Кирби

США в ближайшие дни объявят о новой военной помощи Украины, сообщил на брифинге советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби.

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Комментарии
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Eduard
Может и нам отправлять помощь и оружие штурмовавшим Капитолий?
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16 час.
Eduard
Наглые янки,а Кирби вообще обезьяна из цирка!
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16 час.
Eduard
Не суй урод американский к нам свой мигрантский нос! Вали на историческую Родину!
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16 час.

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