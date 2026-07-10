МИД: Россия решительно ответит на агрессивные действия в свой адрес

Москва решительно ответит всеми силами и средствами на агрессивные действия в свой адрес. Об этом сообщили «Известиям» в департаменте информации и печати МИД России, говоря о помощи НАТО киевскому режиму.
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