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Пакистан призывает международное сообщество сотрудничать с Афганистаном

Пакистан призывает международное сообщество сотрудничать с Афганистаном

Пакистан будет заключать индивидуальные торговые сделки с Саудовской Аравией, ОАЭ и Оманом; министр иностранных дел Махмуд Куреши призывает мировое сообщество не допустить коллапса экономики Афганистана; около 40% пакистанских женщин с высшим образованием не могут найти работу; в стране активизировались террористические группировки; Всемирный банк подсчитал экономические потери Пакистана от изменения климата — об этих и других событиях расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

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