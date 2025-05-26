Венгрия выразила готовность сотрудничать с «Роскосмосом» вопреки ЕС

Венгрия открыта к сотрудничеству с Россией в научно-мирных целях, заявила курирующая национальную космическую программу госсекретарь МИД Венгрии Оршойя Ференц 26 мая во время пресс-конференции после церемонии в честь 45-летия полета первого венгерского космонавта Берталана Фаркаша.
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