Венгрия выразила готовность сотрудничать с «Роскосмосом» вопреки ЕС

Венгрия открыта к сотрудничеству с Россией в научно-мирных целях, заявила курирующая национальную космическую программу госсекретарь МИД Венгрии Оршойя Ференц 26 мая во время пресс-конференции после церемонии в честь 45-летия полета первого венгерского космонавта Берталана Фаркаша.