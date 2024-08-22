Ольга Серябкина прошлась по улице в прозрачной юбке

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина прошлась по улице в прозрачном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).