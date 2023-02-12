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Дуда: “Путин может победить в ближайшие несколько недель, и мы не знаем где он остановится”

Президент Польши Анджей Дуда считает, что у России есть все шансы победить в Украине. Он считает, что это произойдет, если Запад сейчас не предоставит Киеву все необходимое оружие.

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