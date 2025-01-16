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Царьград

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Первый центр для обучения людей с инвалидностью открыт на Урале

Первый центр для обучения людей с инвалидностью открыт на Урале

В Челябинской области открыли первый центр обучения библиотечному делу для людей с инвалидностью. На базе областной библиотеки для слепых, курсы бесплатны, участие позволит трудоустроиться в муниципальных учреждениях региона.

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