Кобот Ростеха вылечил больше 30 животных

Фото: «РОБОПРО» Компания «РТ-Развитие бизнеса» Госкорпорации Ростех представляет на выставке «Биопром-2026» комплекс 3D-биопечати с коллаборативным роботом DOKA RC5, который выполняет роль высокоточной руки цифрового врача.
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