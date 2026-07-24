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Царьград

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"Он даже не может самостоятельно зашнуровать обувь": На Украине дали полный карт-бланш ТЦКшникам

"Он даже не может самостоятельно зашнуровать обувь": На Украине дали полный карт-бланш ТЦКшникам

ТЦК на Украине дали полный карт-бланш. Инсайдер рассказал, какая судьба теперь ждёт украинских мужчин: "Ежемесячно на фронт должны пойти более 30 тысяч мобилизованных".

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