Высокие ставки создают проблемы банкам Ближнего Востока, Африки и Пакистана

В 2024-м году, будущее процентных ставок Центральных банков не определено. Несмотря на прогнозы их снижения, регуляторы склонны сохранять жесткую монетарную политику в условиях устойчиво повышенной базовой инфляции.
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