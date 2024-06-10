Если Трампа допустят к выборам и он победит, то может помиловать самого себя

После судебного признания Трампа виновным из-за скандала с порноактрисой Сторми Дэниэлс, сторонники политика предлагают по уголовным делам, связанным с главами государств, выносить решения на федеральном уровне.
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