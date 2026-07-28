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«Выходила из зала и ревела»: Ксения Бородина не сдержала эмоций на премьере дебютного фильма

«Выходила из зала и ревела»: Ксения Бородина не сдержала эмоций на премьере дебютного фильма

Ведущая рассказала, почему расплакалась и о том, какую поддержку ей в этот день оказал ее муж. Ксения Бородина и Николай Сердюков на премьере фильма «За любовь» Социальные сети27 июля состоялась премьера комедии «За любовь», в котором телеведущая Ксения Бородина дебютировала в роли актрисы.

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