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Психолог Каюрова посоветовала чаще проявлять инициативу, чтобы находить друзей после 30 лет

Психолог Каюрова посоветовала чаще проявлять инициативу, чтобы находить друзей после 30 лет

После 30 лет заводить дружбу становится труднее из-за нехватки времени и смены привычной среды, поэтому взрослым людям важно проявлять инициативу.

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