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Умер трехкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по вольной борьбе Александр Медведь. Ему было 86 лет

Ему было 86 лет. Медведь являлся трехкратным олимпийским чемпионом (1964, 1968, 1972), семикратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, заслуженным мастером спорта СССР.

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