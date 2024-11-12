Осужденный экс-владелец банка "Югра" Хотин заявил о готовности пойти на СВО

Бывший владелец обанкротившегося банка "Югра" Алексей Хотин, которого приговорили к девяти годам лишения свободы за растрату 23,6 млрд рублей, в последнем слове в Мосгорсуде заявил о готовности отправиться в зону специальной военной операции (СВО).