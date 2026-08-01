This Week’s Awesome Tech Stories From Around the Web (Through August 1)

Artificial Intelligence OpenAI’s Hacking Debacle Comes Down to Human ErrorLily Hay Newman | Wired ($) “If the generative AI giant had followed well-known security best practices, it’s likely that its AI agent would never have escaped to the open internet and hacked multiple companies.
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