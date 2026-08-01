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This Week’s Awesome Tech Stories From Around the Web (Through August 1)

This Week’s Awesome Tech Stories From Around the Web (Through August 1)

Artificial Intelligence OpenAI’s Hacking Debacle Comes Down to Human ErrorLily Hay Newman | Wired ($) “If the generative AI giant had followed well-known security best practices, it’s likely that its AI agent would never have escaped to the open internet and hacked multiple companies.

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