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Аргументы недели

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Как Украина собирается пережить ближайшую зиму

Как Украина собирается пережить ближайшую зиму

На Украине обсуждают три возможных «энергетических» сценария ближайшей зимы. При пессимистическом свет будет подаваться потребителям не более 4–8 часов за сутки.

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