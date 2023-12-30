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Организаторы Суперкубка Турции заявили, что «Галатасарай» и «Фенербахче» нарушили договоренность о проведении матча без политических лозунгов. Саудовцы были согласны на гимн и флаги Турции

Организаторы Суперкубка Турции заявили, что «Галатасарай» и «Фенербахче» нарушили договоренность о проведении матча без политических лозунгов. Саудовцы были согласны на гимн и флаги Турции

Игра между «Галатасараем» и «Фенербахче» должна была состояться в пятницу в Саудовской Аравии. Но матч отменили примерно за 10 минут до начала.

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